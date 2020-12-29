Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı | Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların yeni sezonda en çok sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, ilginç konusu ve dikkat çeken oyunculuklarıyla izlenmeye devam ediyor. Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın büyük beğeni topladığı yapım bu akşam 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini kemikleştirmiş başarılı yapım Masumlar Apartmanı, yayınlandığı her bölüm ile oldukça dikkat çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 22 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında. Bugün 15. bölümü ekranlara gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE (16. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE (15. BÖLÜMDE) NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar.Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk'tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsar.İnci'nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye'nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUNLAR APARTMANI GENEL HİKAYE NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.