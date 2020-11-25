Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor?
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Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor?

25.11.2020 19:56 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:07

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN OYNUYOR?

İlk bölümü ile ekranlarda fırtına estiren Masumlar Apartmanı Salı akşamı saat 20:00'da izleyici ile buluşmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu – HAN

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Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor?

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