Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinin 3. bölüm neler olacak? Masumiyet dizisi 3. bölüm izle! Masumiyet son bölümde neler oldu?

Ekranlara yeni gelen ve FOX TV dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi ünlü isimler yer alıyor. FOX TV ekranlarına yeni gelen Masumiyet dizisi bu akşam 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinin 3. bölüm neler olacak? Masumiyet dizisi 3. bölüm izle! Masumiyet son bölümde neler oldu?

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ekranlar karşısına yeni geçen Masumiyet dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz izlemeye başlamayanlar için dizinin konusu hakkında bilgi verelim. Masumiyet dizisinin konusu şöyle: Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.

MASUMİYET DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMİYET DİZİSİNİN 3. BÖLÜM NELER OLACAK?

Masumiyet dizisi, Fox Tv ekranlarında 3. bölümüyle yayınlanmaya hazırlanıyor. Masumiyet dizisi her Çarşamba Fox Tv ekranlarında olacak.

MASUMİYET DİZİSİNİN 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgazlar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

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