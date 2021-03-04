Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması
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Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması

04.03.2021 08:22 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:10

FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İlker Ilgaz'ın avukatı mahkemede Ela'nın takıntılı bir erotomani olduğunu iddia ediyor. Bahar ise kızının yaralı halde çekilen fotoğraflarını göstererek karşı tarafın Ela'yı suçlamasına isyan ediyor.

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 2.bölümüyle 3 Mart Çarşamba akşamı FOX TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 10 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

MAHKEMEDE ELA'YI SUÇLADILAR

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanında İlker Ilgaz'ın avukatları mahkemede Ela'yı suçluyor. Avukatın "Ela Yüksel takıntılı bir erotomandır. İntikam istedi ve suçu İlker Ilgaz'a attı" sözleri Ela'nın annesi Bahar'ı şoke ediyor.

Masumiyet'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama

EROTOMANİK NEDİR?

Erotomanik kişiler, birinin kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanır. Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler çoğunlukla ünlü ve toplum tarafından tanınan ya da ulaşılması güç olan kişilerdir.

Masumiyet'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama

MASUMİYET'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin dün akşam yayınlanan 2. bölümünde ise yaşadığı felaket sonrası ölüm kalım savaşı veren Ela'nın durumu iyiye gitmeye başlıyor. Ela'ya şiddet uygulayıp yol kenarına attığı gerekçesiyle cezaevine giren İlker ise mahkumlar tarafından linç edilmek istendi. Yaralanan İlker hastaneye kaldırıldı.

Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama

HALE'DEN BAHAR'A ŞOK EDEN TEKLİF

Aileler ise çocukları için adalet arayışına girdi. Bahar (Deniz Çakır), kızının yaşadığı şiddetten İlker Ilgaz'ı sorumlu tutarken, İlker'in annesi Hale (Hülya Avşar) ise oğlunun suçsuz olduğunu savundu. Oğlu İlker'i hapishaneden kurtarmak isteyen Hale, hastaneye giderek Bahar'a 10 milyon dolar teklif etti. Hale, Bahar'a bu parayı Ela'nın tedavisini Amerika'da yaptırması ve herkesten uzak bir hayat sürmelerini istediği için verdiğini söyledi. Evlat acısı yaşayan Bahar ise Hale'nin teklifini reddetti.

Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama

CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Öte yandan Hale, oğlunun tamamlanamayan nikahı için de düğmeye bastı. Harun'un (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem'i yaşananlardan uzak tutmak istemesine rağmen İrem, İlker'le cezaevinde nikah masasına oturdu.

Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama

MASUMİYET'İN KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama
Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya şok suçlama
Masumiyet'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması
Haber Yorumları (1)
TOYGAR: iyi dizi ilker gibi kadin dusmani çok genc kızları kandırıyorlar sonrada eziyet iskence hic bir kadina yapamıyacağın umudu verme evlenicegim diye kandirma gercekten sevmiyorsan seviyorum deme......zülüm ALLAH katinda en buyuk gunahlardandır sonu ateştir....niyetin iyise karsına iyi zaten cıkar....
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