MASUMİYET DİZİSİNDE BAŞLAMIŞTI... Birbirlerinin Fotoğraflarını Sildiler... Hangi yakışıklı oyuncu ve güzel oyuncu ayrılık kararı aldı?

Son dakika gelen haberlere göre sette başlayan aşk sona erdi. Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ilişkilerini noktaladı. Çift sosyal medya hesabından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi bıraktı. Peki, İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti neden ayrıldı? Açıklama yaptılar mı? İşte detaylar...

Masumiyet dizisinin hangi oyuncuları ayrılık kararı aldı merak ediliyor. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ayrıldı. Geçtiğimiz sezon FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladı. Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti. İşte bilgiler...

İLAYDA ALİŞAN VE SERKAY TÜTÜNCÜ AYRILDI MI?

Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ilişkilerini noktaladı. Çift sosyal medya hesabından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi bıraktı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi ve çift birbirini takip etmeyi bıraktı.

İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve ilişkisi için "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti. Ayrılık iddiası sonrası tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan (d. 26 Şubat 1996, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında 'İnsanlık Suçu' dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.