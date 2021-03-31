Masumiyet canlı izle! Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle! Masumiyet 5. bölüm canlı izle! Masu

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Diziseverlerin merakla beklediği Masumiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumiyet canlı izle, Masumiyet FOX TV canlı izle! Masumiyet son bölümde neler oldu? Masumiyet full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Masumiyet canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET CANLI İZLE (20.00)

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