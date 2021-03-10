Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 3. bölümde neler olacak? Masumiyet oyuncuları kimlerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet geçtiğimiz ay başladı. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisinin 3. bölümünden sonra 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki Masumiyet 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Masumiyet oyuncuları kimler? Masumiyet dizisi konusu ne?
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisi bugün başladı. Seyirciler dizinin 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Masumiyet dizisi konu ne, dizi oyuncuları kimler? Masumiyet 4. bölüm fragmanı çıktı mı?
MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 4. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
MASUMİYET 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
MASUMİYET 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Acımasız taktikler; Ela'nın akıl sağlığı mercek altında!
Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.
Masumiyet yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!
MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar. Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir. 'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur. Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir. Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.
MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Avşar - Hale Ilgaz
Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun
Deniz Çakır - Bahar Yüksel
Tolga Güleç - Timur Yüksel
İlayda Alişan - Ela Yüksel
Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz
Deniz Işın - İrem Orhun
Asena Tuğal - Banu Kaya
Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz
Selen Uçer - Yelda Demirci
Asena Keskinci - Hande Hancı
Neslihan Arslan
Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel
Alayça Öztürk - Neva Hancı
Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz
Gizem Ergün - Emel Yüksel
Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci
Adin Külçe
Almina Günaydın
Sevgi Temel
Burcu Derya
Ata Keskin