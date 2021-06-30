Masum son bölüm izle! Masum 465. bölüm full izle! Masum 466. bölüm fragmanı izle!

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MASUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hapisten kaçan Kokila mabede gider ve burada Sita ile karşılaşır. Gopi annesinin izini sürer ve onu kurtarmak için harekete geçer. Gora'nın adamları da Kokila'nın peşine düşer. Gopi kayınvalidesini Gora'nın adamlarının elinden kurtarmayı başarır. Öte yandan Bavani Gora'ya ulaşır ve Modi ailesine karşı iş birliği teklif eder. Onun bu teklifi karşısında çok keyiflenen Gora Bavani ile plan hazırlamaya başlar. Öte yandan polisler Kokila'yı almak için Modi evine gelir. Cagi Kokila'nın tekrar hapse dönmesini engelleyebilecek mi?

MASUM SON BÖLÜM FULL İZLE

MASUM SON BÖLÜM ÖZETİ

Masum'da bugün Vidya ve Kokila ailelerini Gora'dan korumak için ellerinden geleni yapar. Hapisten kaçmayı göze alan Kokila başarılı olabilecek mi? Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 30 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölüm 465. bölümüyle ile ilgili haberimizde.