Masum Gopi ölecek mi? 334. bölüm Masum dizisinde kalbi duran Gopi ölüyor mu? Kanal 7 Masum'da neler oldu?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Masum'da son yaşanan gelişmeler sonrası izleyiciler Masum Gopi ölecek mi? 334. bölüm Masum dizisinde kalbi duran Gopi ölüyor mu? sorularının yanıtlarını arıyor.

Masum Gopi öldü mü? Kalbi duran Gopi Masum dizisinde ölüyor mu büyük merak konusu oldu. Kanal 7 Hint dizisi Masum'da Gopi öldü mü? Gopi Masum dizisinden ayrılacak mı?

MASUM GOPİ ÖLECEK Mİ?

Kanal 7 dizilerinden sevilen Masum'da kızı Mira'yı kurtarmak için onun peşinden bara giden ve barın ikinci katından düşerek hastaneye kaldırılan Gopi yoğun bakıma kaldırıldı.

KANAL 7 MASUM GOPİ ÖLDÜ MÜ?

Bilindiği gibi Masum dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır ve Gopi Masum dizisinin başrolü canlandırmaktadır. Masum dizisinin 334. bölüm fragmanında Gopi'nin kalbinin durduğu görülüyor.