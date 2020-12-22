MasterChef Yemekleri | Sarımsaklı Pilav Tarifi
22.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:36
Sarımsak Pilavı, Balıkesir yöresine ait hem lezzetiyle hem de kokusuyla mest eden farklı pilav tarifleri arasındadır. Bu akşam MasterChef yarışmasında kırmızı ve mavi takım en güzel Sarımsaklı Pilav menüsünü çıkarmak için yarışacak! İşte en lezzetli ve tam kıvamında Sarımsaklı Pilav tarifi!
Sarımsak Pilavı ya da Sarımsaklı Pilav tarifi Balıkesir yöresinden ülkemize yayılmış en lezzetli pilav tarifleri arasındadır. Kokusuyla mest eden ve farklı bir lezzete sahip Sarımsaklı Pilav, bu akşam MasterChef yarışmasının menüsünde yer alıyor. İşte Sarımsaktan pilav mı olur? ön yargısını yıkacak en lezzetli Sarımsak Pilavı tarifi!
SARIMSAK PİLAVI/ SARIMSAKLI PİLAV TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı Baldo Pirinç
- 8 diş sarımsak
- 2 su bardağı sıcak su (tercihe göre et suyu da kullanılabilir)
- Sıvı yağ
- 30 gram tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
- Dilerseniz üzeri için kızarmış sarımsak ve taze soğan ya da Frenk Soğanı
Yapılışı:
- Pirinci bol suyla yıkayalım ve berrak bir su çıkana kadar devam edelim. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletelim ve süzelim.
- Sarımsakların kabuklarını soyup ikiye bölelim. Dilerseniz sarımsakların rahat soyulması için biraz ılık suda bekletebilirsiniz.
- Biraz sıvı yağı ve tereyağını pilav tenceresinde eritelim. Yağ karışımı hem lezzet hem de yağın yanmaması için önemlidir. Pirinci ilave edelim ve cam gibi olana kadar kavuralım. Daha sonra karabiber, tuz ve şekeri ekleyip hafifçe karıştırmaya devam edelim. Suyu ilave edip, sarımsakları ekleyelim.
- Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kısık ateşte pişirelim. Tencereyi ocaktan alalım ve demlenmeye bırakalım.
- Servisi için sarımsak dilimlerini fırınlayabilir ya da kızartabilirsiniz. Ayrıca üzerine dilerseniz kıyılmış taze soğan ya da frenk soğanı serpip sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.