MasterChef Yemekleri | Sarımsaklı Pilav Tarifi

Sarımsak Pilavı, Balıkesir yöresine ait hem lezzetiyle hem de kokusuyla mest eden farklı pilav tarifleri arasındadır. Bu akşam MasterChef yarışmasında kırmızı ve mavi takım en güzel Sarımsaklı Pilav menüsünü çıkarmak için yarışacak! İşte en lezzetli ve tam kıvamında Sarımsaklı Pilav tarifi!