Masterchef yemekleri! Sakallı sandviç tarifi! Sakallı sandviç nasıl yapılır? Sakallı sandviç tarifi nedir?

Sakallı sandviç tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz sakallı sandviç tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

SAKALLI SANDVİÇ MALZEMELERİ

1Hamur için Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1.5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kuru maya

4 su bardağı un + ½ su bardağı yoğurmak için

Tuz

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

İçi için Malzemeler

6 yemek kaşığı krem peynir

150 gr. rende beyaz peynir

Üzeri için Malzemeler

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

Uçları için Malzemeler

½ bağ maydanoz – ince kıyılmış

1 su bardağı taze kaşar peyniri – rende

SAKALLI SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

Hamur için; sütü bir kapta ılıtın, bir kaseye kuru maya, ve şekeri koyup ılık sütü üzerine dökün ve 5-6 dakika mayanın aktive olmasını bekleyin.

Ayrı bir kaba un, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin üzerine mayalı karışımı dökün ve çatalla karıştırın yavaşça kenarlardan tuz ilave edin. pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun. Aynı kaba yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytin yağı döküp yayın hamuru içine koyun ve streçle iyice kapatıp 30 dakika mayalandırın.

Hamur mayalanınca yoğurarak havasını alın ve ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsinize dizin tekrar üzerini streçleyin ve 10 dakika kadar mayalandırın.

Hamur mayalanınca bir kasede yumurta sarısı ve suyu çırpıp fırça yardımı ile hamur toplarının üzerine sürün. 180 derce önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakik pişirin.

Pişen sandviçleri soğumaya bırakın.

Bir kasede krem peynir ve beyaz peyniri karıştırın.

Ayrı bir kasede de maydanoz ve kaşar peynirini karıştırın.

Soğuyan sandviçleri enlemesine ortadan ikiye bölün arsına beyaz peynirli karışımdan bolca sürün ve son olarak uçlarını maydanozlu kaşar peyniri ile kaplayın.

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