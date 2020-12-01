MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

01.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:00
MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım en güzel Arnavut Ciğeri tarifi için yarışacak. Televizyonun karşısındaki izleyiciler de bu tarifi evlerinde yapabilmek için en güzel Arnavut Ciğeri tarifi araştırmasına girdi. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? En güzel Arnavut ciğeri tarifi nedir?

Arnavut Ciğer, geleneksel Türk mutfağının en sevilen ciğer yemeklerinden biridir. Yanında kırmızı soğan salatası ve patates kızartması sunumuyla hem görsel hem de lezzet olarak insanların damağını şenlendirir. Arnavut ciğerinin farklı, lokum gibi aroması ve ağızda dağılması da ayrı bir keyif verir. Peki, Arnavut ciğeri tarifi nasıl yapılır? Arnavut ciğeri nedir? Arnavut ciğeri nasıl pişirilir ve püf noktaları nelerdir?

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 600 gram kuzu ciğeri
  • Kuru soğan
  • 2çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı un

ARNAVUT CİĞERİ NASIL PİŞİRİLİR?

Ciğerlerin zarını çıkarttıktan sonra kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Kanı süzülmesi için bekleyin. Ciğerleri unladıktan sonra kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dilerseniz unlamayı karabiber ve tuz karışımıyla yapabilirsiniz. Arzuya göre toz kırmızıbiber katabilirsiniz. Kızartma esnasında mümkünse zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kızarttığınız ciğerleri kapağı kapalı bir kapta bekletin. Kırmızı soğanı incecik doğradıktan sonra sumak ve kıyılmış maydanozla harmanlayın. Kimyon ilave ettiğiniz Arnavut ciğerini soğan salatası eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun!

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