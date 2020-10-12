Masterchef yemekleri! Etli lahana sarması tarifi! En güzel etli lahana sarması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekleri! Etli lahana sarması tarifi! En güzel etli lahana sarması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

12.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:22
Masterchef yemekleri! Etli lahana sarması tarifi! En güzel etli lahana sarması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün kaptanlar etli lahana sarması ile düello yapıyor. Vatandaşlar etli lahana sarması nasıl yapılır onu araştırıyor. Peki etli lahana sarması tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Etli lahana sarması nasıl yapılır? Tüm detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye etli lahana sarması ile gündeme geldi. En güzel etli lahana sarması yemeği tarifini araştıran vatandaşlar internetten aratma yapıyor. Sizler için en güzel etli lahana sarması nasıl yapılır onu anlatacağız.

ETLİ LAHANA SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet irice lahana

3 tane kuru soğan

3 tane domates

300-350 g orta yağlı kıyma

Yarım+çeyrek çay bardağı mısırözü yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı pirinç

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Pişirmek için:

Yarım çay bardağı limon suyu

8 diş sarımsak

1 çorba kaşığı kuru nane

Servis için:

Tereyağlı pul biber

Yoğurt

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?/ LAHANA SARMASI TARİFİ

Öncelikle lahananın dış yapraklarını ayıklıyoruz. Ardından yaprakları 1-2 dakika suda haşlıyoruz. Sonrasında sarmanın içine koymak için tüm malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırıyoruz. Sonrasında lahanaların orta damarlarını güzelce ayıklıyoruz. Harç ile sarmaları doldurup güzelce sarıyoruz.

Sonrasında tencerenin dip kısmına lahanaların damarlı kısımlarını koyuyoruz ve sardığımız sarmalar üste dizmeye başlıyoruz. Dizdiğimiz sarmaların üstüne sos için olan malzemeleri koyuyoruz. Sarmalar açılmasın diye üstünü kapatıyoruz. Kısık ateşte yumuşayaya kadar pişiriyoruz. Böylelikle etli lahana sarmalarımız hazır oluyoru.

Afiyet olsun...

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