MasterChef yemekleri! En güzel levrek marin tarifi! Levrek marin nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel levrek marin tarifi! Levrek marin nasıl yapılır?

Balık yemeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan levrek marin, Aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki levrek marin tarifi nasıl yapılır? Levrek marin nasıl yapılır, Levrek marin yapılırken hangi bıçak kullanılmalı. İşte en güzel levrek marin tarifi!

MasterChef yemekleri! En güzel levrek marin tarifi! Levrek marin nasıl yapılır?
08.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:10

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel levrek marini hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında levrek marin hazırladı. Peki, levrek marin tarifi nedir? Levrek marin nasıl yapılır?

Levrek MARİN TARİFİ!

Malzemeler :

2 adet levrek

1 tatlı kaşığı tuz

1 y.k şeker

3 y.k sızma zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

1.5 adet lime suyu veya limon

1 adet lime kabuğu rendesi

Yarım portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

1 yemek kaşığı hardal (taneli bulursanız daha da güzel)

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yapılışı :

Levrekleri derisiz fileto olarak alın veya kendiniz ayıklayın.

Kılçıklarını temizleyin. Uzun ince şekilde doğrayın.

Soğanı ince uzun doğrayın ve tuz ile karıştırın. Üzerine ol soğuk su ilave edip 1 saat beklemeye bırakın. Yıkadıktan sonra soğanı süzün.

Sos için lime, portakal suyu, hardal, zeytinyağı, lime, portakal kabuğu, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Sosun mutlaka tadına bakın damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

Levreklerin üzerine sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

Servisten önce sosun yarısını süzün.

Çok sulu sevenler varsa süzme yenilir.

Taze nane ve kapari ile servis edin.

Afiyet olsun.

LEVREK AÇARKEN VE TEMİZLERKEN HANGİ BIÇAK KULLANILIR?

Levrek gibi büyük balıkları temizlerken ve açarken kullanılacak bıçak dikkatli seçilmelidir. Fileto haline getirmek istiyorsanız balığı ilk olarak düzgün bıçağınız olması gerekir. Levrek fileto için seçilecek bıçak ise ince uzun fileto bıçağıdır. Ayrıca bıçağınızın keskin olması, balığın israf edilmeden ve düzgün bir şekilde kesmeniz açısından önemlidir.

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