Masterchef yemekleri! En güzel Karides tarifi nedir? Karides nasıl yapılır? Karides için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel karides hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Jumbo karides hazırladı. Peki, karides tarifi nedir? Karides nasıl yapılır?