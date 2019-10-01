MasterChef yemekleri: Bici Aşı nasıl yapılır? Bici aşı hangi yöreye ait? En güzel Bici Aşı tarifi

01.10.2019 10:11

Kendinizi MasterChef Türkiye yarışmacısı gibi hissetmek ister misiniz? Mutfağınızda "Bici Aşı Düellosu" yapabilir, lezzetli ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Bunun için bici aşı nasıl yapılır, bici aşı hangi yöreye ait, en güzel bici aşı tarifi gibi konuları sizler için mercek altına aldık.

BİCİ AŞI HANGİ YÖREYE AİT?

Bici aşı Ankara yöresine ait bir yemektir.

BİCİ AŞI TARİFİ

Malzemeler:

20 tane taze asma yaprağı

2 su bardağı su

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz

1 çay bardağı bulgur

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

BİCİ AŞI

Yapılışı

İnce ince doğranan soğanlar, sıvı yağ ile bir tencereye konulup kavrulur. İçine domates, biber salçası ve ince ince kıyılmış asma yaprakları ilave edilir. Birkaç dakika karıştırıldıktan sonra su konularak kaynaması beklenir. Bulgur ilave edilir. Pişince ateşten alınarak servise hazır hale getirilir. İsteğe göre de üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.