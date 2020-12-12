Masterchef yemekleri: Bamya Çorbası tarifi nedir? Bamya Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?
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Masterchef yemekleri: Bamya Çorbası tarifi nedir? Bamya Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

12.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:27
Masterchef yemekleri: Bamya Çorbası tarifi nedir? Bamya Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Bamya Çorbası yapıldı. Peki Bamya Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Bamya Çorbası yapacaklar. Peki Bamya Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Bamya Çorbası yapıldı. Peki Bamya Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Bamya Çorbası yapacaklar. Peki Bamya Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAMYA MALZEMELERİ

Bamyaları haşlamak için:

100 gr kuru bamya

Üzerini geçecek kadar sıcak su

1 çay kaşığı limon tuzu

300 gr kuzu kuş başı

2 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzerini geçecek kadar sıcak su

BAMYA YAPILIŞI

Bamyaları haşlamak için 3 su bardağı su, yarım su bardağı kuru çiçek bamya, yarım limon (dilimlenmiş), yarım su bardağı kuyruk yağı (bamyaların büyüklüğünde doğranmış), 1 su bardağı koyun eti (bamyaların büyüklüğünde doğranmış), 1 yemek kaşığı sadeyağ (tereyağı), 2 soğan (çok ince kıyılmış), 1 yemek kaşığı domates salçası (mevsim yaz ise ve istenirse 3 kırmızı domates), 5 su bardağı et suyu veya su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı limon suyu.

Bamyaların tüylerinin dökülmesi için kalburda veya bez arasında yıkanır. Üç dört limon dilimi konulmuş suyla (limon sünmemesini sağlar) yarı haşlanır, ipleri çıkarılır. Tencereye et ve kuyruk yağı konularak kapağı kapatılır. Et bıraktığı suyu çekinceye kadar arada bir karıştırarak kavurulur. Sadeyağı ve soğanları ilave edilir, soğanlar sararıncaya kadar kavurulur. Salça (yazsa ince doğranmış domatesleri) koyulur, çevirilir. Suyu ilave edilir, kapak örtülür, etler pişinceye kadar yaklaşık 30 dakika kaynatılır, bu arada tuzu atılır. Suyu azalmışsa 5 su bardağına tamamlanır. Haşlanmış bamyaları, limon veya koruk suyunu ilave edilir, kaynamaya başlayınca çok hafif ateşe al, bamyalar yumuşayıncaya kadar 20-30 dakika kadar pişirilir.

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