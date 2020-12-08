MasterChef yemek tarifleri! MasterChef lokma nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lokma tarifi! Masterchef izle!
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MasterChef yemek tarifleri! MasterChef lokma nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lokma tarifi! Masterchef izle!

08.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:51
MasterChef yemek tarifleri! MasterChef lokma nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lokma tarifi! Masterchef izle!

Ödül oyunu için yarışacak yarışmacılar birbirinden lezzetli tatlılar ile yarışacak. MasterChef yemek tarifleri! MasterChef lokma nasıl yapılır? En lezzetli, kolay lokma tarifi! Masterchef izle!

Un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlıp koyu kıvamlı şerbetle tatlandırılarak servisi yapılan bir Türk tatlısıdır. İzmir Lokması adıyla coğrafi işaret alınan lezzet lokma nasıl yapılır?

MASTERCHEF LOKMA TARİFİ

Malzemeler;

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.

Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.

Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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