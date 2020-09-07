MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Özgül ve Eray'ın eleme potasında olduğu yarışmacılardan bir isim MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu
07.09.2020 07:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:26

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. 6 kişinin eleme potasında olduğu yarışmaya veda eden isim eğitim almamasına rağmen yemek bilgisiyle adından söz ettiren Gülşah oldu.

DANA YANAĞI KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan isimler oldu. Yarışmacılardan dün akşam ilk olarak verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti. İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Metin Özülkü Birce Akalay Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 07:25:36. #1.15#
title