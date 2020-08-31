MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
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MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor

MasterChef Türkiye'nin bugün ekrana gelecek olan 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Berk'in elendiği yarışmaya yedek listeden Berker Başmanav dahil oldu.

31.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:26

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam eleme gecesi bölümüyle ekrana geldi. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan Berk, perde pilavını istenildiği gibi yapamayınca yarışmaya veda etti. Berk'in yerine ise eski yarışmacılardan Berker geldi.

EMİR VE GÜLŞAH TARTIŞIYOR

Geçtiğimiz hafta mavi takımda olan yarışmacılar oynanan oyunların hepsini kaybetti. Gülşah, Emir, Berk, Duygu, Ayyüce ve Uğur'un eleme adayı olduğu yarışmaya veda eden isim Berk oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelecek olan 42. bölümünde ise yenilikler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında kaptanlık oyunu için yarışacak olan yarışmacılar Emir ve Gülşah arasında tartışma çıkıyor.

MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor

ESKİ YARIŞMACI GERİ DÖNÜYOR

Her hafta yeni birinin dahil olduğu yarışmaya son olarak Berker Başmanav dahil oldu. Yarıştığı dönemde sürekli ikinci olan ve ana kadroya girmeyi başaramayan Berke'nin gelişi tüm yarışmacıları şaşırttı.

MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Yorumları (1)
DELİDUMRUL: ben bu yarışmanın mantığını pek anlayamadım. daha önce seyretmemiştim. Her elenenin yerine başla biri gelecekse bu yarışmanın kazananı nasıl belli olacak
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