MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı
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MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde talihsiz bir olay yaşandı. Ana kadroya girmek için şeflerin istediği deniz mahsullü niyokki yemeğini yapmayan çalışan Samet'in yemeğinden taş çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın bulduğu taşı görünce adeta yıkılan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam ana kadro seçimlerinin yapıldığı yeni bölümle ekrana geldi. MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki yemeği yaparak yarıştı.

YEMEĞİNDEN TAŞ ÇIKTI

Ünlü şefler, verilen sürede yemeklerini tamamlayan yarışmacıların tezgahlarına giderek tadım yaptı. MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7. isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi.

MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yalçınkaya'nın "Bu kum değil taş" demesiyle yıkılan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.

MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

MasterChef Türkiye'de yemeğinden taş çıka yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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