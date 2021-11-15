MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de duygusal anlar yaşandı. Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Araz ve Azize, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda eden Azize, gözyaşlarına boğuldu.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 112. bölümüyle ekrana geldi. Bütün hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar, iki aşamalı oyunu en iyi şekilde tamamlayarak 1 hafta daha yarışmada kalmak için yarıştı.

MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi. Takım oylamasında en çok adı yazılan isim ise Azize oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise bireyselliği kazanan Eren, Dilara'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Konseyde ise en çok adı yazılan Pelin, eleme adayı oldu.

Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert, Burcu'nun adını verdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılan Sergen 6. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün mavi yengeç olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu turda en lezzetli yemekleri yapan Dilara, Pelin ve Sergen bir hafta daha yarışmada kalmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Şef tabağına kalan Azize, Araz ve Burcu, Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı pana puri yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Azize oldu. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Azize, gözyaşlarına boğuldu. Azize'yi ise şefler teselli etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş görüntülendi

Survivor 2021 yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş görüntülendi

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title