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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de bir hafta daha kalmak isteyen Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur en iyi yemekleri yapmak için kıyasıya mücadele etti. İkinci eleme oyununda da istediği tabağı çıkaramayan İbrahim yarışmaya veda etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme potasına giren yarışmacılar iki aşamalı oyundan geçerek MaterChef'te kalmak için yarıştı.

SİYEZ BULGURUYLA EN İYİ YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyunlarının hepsini mavi takım kazandı. Oyunları kaybeden kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girdi. Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Siyez bulguruyla en iyi 3 yemeği yapan Safanur, Azize ve Dilara eleme potasından kurtuldu.

İBRAHİM HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Eleme potasında kalan Hamza, Mert ve İbrahim, Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği bebek kalamar yaptı. Verilen sürenin sonunda ünlü şeflerin değerlendirmesine göre, Mert'in hazırladığı tabak en çok beğenilen yemek oldu. Ünlü şeflerin kararına göre ise bu hafta elenen yarışmacı İbrahim oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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