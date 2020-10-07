MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefleri kızdırdı

Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'de kaybeden takım kırmızılar oldu. Hazırladıkları döner çiğ kaldığı için oyunu kazanamayan yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mehmet Şef ise tadım sırasında eksik tabak çıkaran Ebru'ya sert sözlerle yüklendi.

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi ve şefler yarışmacılardan döner hazırlamasını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak isteyen takımlar, dört farklı çeşit döner hazırlamaya çalıştı. İskender, pilav üstü döner, dürüm döner, tombik ekmek döner için takımlar kıyasıya mücadele etti. Şefler, yemeklerin lezzeti kadar dönerin kesim ve şekline de puan verdiler. Şeflerin kararıyla Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip ise mavi takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için şeflerin karşısına çıktı. Yedi yarışmacı, Mehmet Şef'in özel tarifi olan sebze tartar yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Süre sonunda şefler hem şekil hem de tat olarak Mehmet Şef'in tabağına en yakın hazırlayan yarışmacıyı açıkladı. Buna göre, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa oldu.

ŞEFLERİ KIZDIRDI

MasterChef Türkiye'de kırmızı takımın kaptanlığını yapan Ebru, bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin karşına eksik tabak ile çıktı. Ebru, nar ve turşu olmayan bir yemek hazırlayınca şefleri kızdırdı. Somer Sivrioğlu, "Ne yemek istesek eksik çıkıyor. Biz mi hata yapıyoruz acaba?" diye sordu. Danilo Zanna ise Ebru'yu "Kendine gel. Yukarıya geri dön. Yoksa senin için çok zor ve ağır bir hafta olacak" sözleriyle uyardı. Kendi yemeğinin eksik yapılmasıyla sinirlenen Mehmet Şef ise "Bu senin yaptığın türlü oldu. Kabağı mı birleştiremedin? Benim yemeğimde bu kadar sos mu vardı? Senin MasterChef'te işin zor kardeşim. Acilen kendini toparlaman lazım" dedi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sefa, kırmızı takımdan Serhat'ı eleme potasına gönderdi. Daha sonra ise kırmızı takımda oylama yapıldı. Bu oylamada en fazla ismi yazılan kişi Walison, haftanın 2. eleme adayı oldu.