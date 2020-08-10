MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti

Yeni bölümleriyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunun ilk 8'i belli oldu. 1 hafta süren elemelerde dün son 2 kazanan yarışmacı da final turuna çıkmaya hak kazandı.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
10.08.2020 07:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:35

MasterChef'te final turuna 28 yarışmacı kalmış ve on dörderli iki gruba ayrılmıştı. İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer Masterchef 2020 ana kadrosuna seçilmişti.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan 20. bölümünde ise geriye kalan 8 yarışmacı ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı.

EN İYİ ELBASAN TAVAYI YAPARAK KADROYA GİRDİ

MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti

İLK ETABIN SON KAZANINI DA BELLİ OLDU

Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oy birliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti

6 KİŞİ BİRDEN ELENDİ

MasterChef Türkiye'de iki kişinin ana kadroya seçilmesi sonrasında altı yarışmacı, MasterChef'e veda etti. MasterChef Türkiye'ye veda eden isimler, Emel Günoğlu, Didem Devay, Rezzan Atan, Selin Aydın, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
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