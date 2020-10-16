MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!
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MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!

16.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 21:45
MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!

Tüm heyecanı ile devam MasterChef yarışmasında bireysel dokunulmazlık için büyük mücadeleler verildi. Peki, MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak . Bu hafta MasterChef yarışmasında neler olacak?

MASTERCHEF 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ NELER OLACAK?

79.Bölüm Fragmanı büyük merak uyandıran MasterChef, yeni bölümünde Balıkesir'de olacak.TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. Balıkesir'in hem doğal güzelliklerini hem de lezzetlerini bizlere sunacak yarışma Tv8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF 78. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftanın en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Buna göre, mavi takımın kaptanı Uğur, Sefa'nın kaptanlığındaki kırmızı takıma karşı mücadele verecek. Her iki takım İspanya mutfağı ile ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!
MasterChef Türkiye 17 Ekim yayınında neler olacak? MasterChef Cumartesi günü neler olacak? MasterChef 79. bölüm!

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