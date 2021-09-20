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MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

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MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları ise Burcu ve Mustafa oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda diğer eleme adayları ise Tunahan ve Hamza eleme kalan isimler oldu.

MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği Ateş, haftanın 5. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekin, Burcu Önal ve Mustafa Ozan, eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde elemenin ilk etabında 6 yarışmacıya pirinç verildi ve bu ürünü kullanarak birer yemek hazırlamaları istendi. Şefler, tezgahlarında yemeklerini yapabilmek için dakikalarca ter döktü ve sunumlarını gerçekleştirdi. Şefler de bu tabaklardan tadımlarını gerçekleştirdi. Tadım sonrasında yemekleri başarılı bulunan Azize, Burcu ve Hasan, yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

İkinci tura kalan isimler ise Tunahan, Ateş ve Mustafa oldu. İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın 'Gece Gibi Siyah' ismini verdiği imza tabağını yapmaları istendi.

Verilen sürede ellerinden geleni yapan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Tunahan ve Ateş kaldı.

Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Tunahan Ak oldu. Ateş ise Tunahan'ın elendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te şampiyonluğa gidebileceğini düşündüğünü söyleyen Tunahan ise hayallerinin yarım kalmasından dolayı gözyaşlarını tutamadı. 19 yaşındaki genç yarışmacının veda konuşması ünlü şefleri de duygulandırdı.

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

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