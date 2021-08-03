Masterchef Tiramisu tarifi! 3 Ağustos Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu kek yapımı, tiramisu tatlı tarifi!

Masterchef'te bugün 3 Ağustos Salı günü yarışmacılar Tiramisu tatlısı ile birbiriyle yarışıyor. En beğenilen Tiramisu tabağı birinci gelecek. İzleyiciler tiramisu nasıl yapılır merak etti. Peki, Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlı tarifi nedir? Tiramisu tarifi sizlerle...

MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef bugünkü bölümünde yarışmacıların yapacağı Tiramisuda izleyenler tarafından merak ediliyor. Tiramisu nasıl yapılır? En güzel Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisuiçin gerekli malzemeler nelerdir? İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Tiramisutarifi!

TİRAMİSU NEDİR?

Tiramisù, Mascarpone ile yapılan bir İtalyan tatlısı. Kelime anlamı "Beni neşenlendir ya da Beni yukarı çek "

Tiramisù için gerekenler: 1 paket kedi dili bisküvisi, 1 çay fincanı sıcak su, 2 çorba kaşığı hazır kahve, 2 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi. Ayrıca badem likörü veya konyak ilave edebilirsiniz. Malzemelerin hepsi bir kapta karıştırılır ve kedi dilleri bu karışımla ıslatılır. Bir kat krema, bir kat bisküvi ve üzerine tekrar bir kat krema konulur ve kahve ile süslenir.

TİRAMİSU TARİFİ

Un, şeker, süt ve yumurtayı karıştırın. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ocağı kapattıktan sonra labne peynirini ekleyin ve telle çırparak pütürsüz olmasını sağlayın.

TİRAMİSU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çorba kaşığı neskafe

2 çorba kaşığı toz şeker

1 hazır kakaolu pasta altı

1 çay fincanı sıcak su

Krema malzemeleri:

Yarım litre süt

1 adet yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

3 kahve fincanı un

1 paket labne peyniri

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Bu tarife başlamadan önce, tüm malzemelerinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Güçlü espresso, Grand Marnier (isteğe bağlı - aşağıya bakın), ladyfingers, mascarpone, rom, yumurta, şeker, krema, vanilya özü, tuz ve şekersiz kakao tozuna ihtiyacınız var.

Espresso ve Grand Marnier'i çırpın. Grand Marnier, hem kahve karışımında hem de mascarpone kreminde alkol olduğu için bunu bir içki tiramisu yapar. Bu tatlıda Grand Marnier'in tadı harika ama isterseniz atlayabilirsiniz. Espressonuz yoksa, espresso tozu satın alın ve tarif notlarındaki ölçüleri takip edin.

Bayan parmakların yarısını espresso karışımına batırın. Ladyfingers 1 saniye içinde çok fazla sıvıyı emer, bu yüzden çok hızlı bir smaç yapın. Aşırı doymuş ve ıslak olmasını istemezsiniz çünkü tiramisu titrerken tüm kremanın altında yumuşar.

Tencerenin dibine çizgi daldırılmış ladyfingers. Tek bir katı katman oluşturmak için daldırılmış uğur böceklerinizi fırın tepsisine yerleştirin. Gerekirse, boşlukları doldurmak için bazı uğultu parmaklarını kesin.

Mascarpone ve romu birlikte çırpın. Kaliteli mascarpone kullanın. BelGioioso markasını seviyorum (sponsorlu değil - gerçekten her zaman kullandığım şey). Bu öncelikle espresso aromalı bir tatlı olmasına rağmen, tiramisu da rom içerir.

Yumurta sarılarını ve şekeri yavaşça pişirin. Yumurta sarısı tiramisudaki ana içeriktir. Yumurta sarısını ve şekeri birlikte pişirmek için bir çift kazan veya derme çatma bir kase/ tencere çift kazan kullanın. Maida'nın tarifi de bu adımdan kısa süre sonra gelen yumurta beyazlarını kullanıyor.

Yumurta sarısını mascarpone krema karışımına çırpın.

Çırpılmış krema yap. Ağır krema ve vanilya özünü orta tepeler halinde çırpın.

Çırpılmış kremayı mascarpone krema karışımına katlayın.

Yumurta akını, tuzu ve şekeri çırpın. Yumurta akı ve tuzu köpürene kadar çırpın, ardından yavaşça şekeri dökün ve sert tepeler oluşana kadar çırpın.

Yumurta akı karışımını mascarpone krema karışımına katlayın.

Ladyfingers'ın üstüne krema karışımının yarısını koyun. Bir ofset spatula yardımcı olur.

Kalan hançerleri batırın ve katmanlayın.

Kalan krema karışımı ile doldurun, ardından 2-3 saat karıştırın.

Kakaolu toz. Birkaç saat soğuduktan sonra, üst katmanı yoğun bir şekersiz kakao tozu katmanı ile tozlayın. Elek kullanın . Bu, tüm tiramisu tatlısına klasik bir son dokunuş.

Bir gecede soğutun. 1 güne kadar soğutabilirsiniz, bu yüzden harika bir tatlı tarifi!