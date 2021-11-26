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MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam dokunulmazlık oyunuyla ekrana gelen MasterChef'te yarışmacıların aileleri gelerek tadım yaptı. Yapılan tadımlardan sonra en iyi yemekleri yaparak kazanan takım ise mavi oldu.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununda tadımı, yarışmacıların ailesinden bir kişi yaptı.

Şefler, takımlardan bu sefer sadece üç çeşit yemek istedi. Fakat istenilen yemekleri esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yapmaları için 40 dakika süre verildi.

MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden, yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylardan sonra haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan 17-15'lik skorla mavi takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bir kez daha tezgah başına geçerek bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Araz, Hasan ve Eren arasında oynanan dokunulmazlığı kazanan ise Eren oldu. Hasan ve Araz ise takım oylaması yapılmadan haftanın son eleme adayları oldu.

MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

Ecem Altan
Ecem Altan
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