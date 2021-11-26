MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! İşte son dokunulmazlığı kazanan takım

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununda tadımı, yarışmacıların ailesinden bir kişi yaptı.

ESNAF LOKANTASI USULÜ YEMEK YAPTILAR

Şefler, takımlardan bu sefer sadece üç çeşit yemek istedi. Fakat istenilen yemekleri esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yapmaları için 40 dakika süre verildi.

MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU

Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden, yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylardan sonra haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan 17-15'lik skorla mavi takım oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bir kez daha tezgah başına geçerek bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Araz, Hasan ve Eren arasında oynanan dokunulmazlığı kazanan ise Eren oldu. Hasan ve Araz ise takım oylaması yapılmadan haftanın son eleme adayları oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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