MasterChef 'te kim elendi, kim gitti? 12 Aralık MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef son elenen isim kim oldu?
Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef 12 Aralık 2021 kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef son elenen isim kim oldu? MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi?
Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef son elenen isim kim oldu? Masterchef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? İşte detaylar haberimizde…
12 Aralık MasterChef eleme gecesinde 3 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. Görkem, Eren ve Mert tezgahlarının başında ter döktü. Heyecanlı yarışın sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Görkem oldu.
Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Görkem, Eren ve Mert oldu.
Mert : 39
Görkem : 32
Eren : 41
12 Aralık Mastechef eleme gecesinde 41 puanla en yüksek puanı alan isim Eren oldu.
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