MasterChef 'te kim elendi, kim gitti? 12 Aralık MasterChef elenen isim belli oldu mu? MasterChef son elenen isim kim oldu?

Masterchef'de bu hafta kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef son elenen isim kim oldu? Masterchef elenen isim belli oldu mu? MasterChef 'te kim elendi? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

12 Aralık MasterChef eleme gecesinde 3 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. Görkem, Eren ve Mert tezgahlarının başında ter döktü. Heyecanlı yarışın sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Görkem, Eren ve Mert oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KAÇ PUAN ALDI?

Mert : 39

Görkem : 32

Eren : 41

MASTERCHEF'TE GECENİN BİRİNCİSi KİM OLDU?

12 Aralık Mastechef eleme gecesinde 41 puanla en yüksek puanı alan isim Eren oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet