MasterChef'te kim elendi 6 Aralık? MasterChef bu hafta Ebru mu Eray mı elendi?

MasterChef yarışmasında 6 Aralık Pazar akşamı eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar Ebru, Serhat ve Eray girdi. MasterChef izleyicileri yarışmadan kimin elendiğini merak ediyor. İşte 6 Aralık MasterChef'e veda eden yarışmacı!

MasterChef yarışmasında 6 Aralık Pazar akşamı eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar Ebru, Serhat ve Eray girdi. MasterChef izleyicileri yarışmadan kimin elendiğini merak ediyor. İşte 6 Aralık MasterChef'e veda eden yarışmacı!

MasterChef yarışmasında 6 Aralık Pazar akşamı eleme gecesi düzenlendi. Potaya Ebru, Eray ve Serhat girmişti. Eleme potasından ilk çıkan isim ise belli oldu.

6 ARALIK 2020 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef yarışmasında eleme potasından çıkan ilk yarışmacı Serhat oldu. MasterChef'in 6 Aralık 2020 akşamı gerçekleşen elemesinde elenen isim Ebru Has oldu.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

Aslen Bolulu olan Ebru Has, 28 yaşında. Voleybol geçmişi olan ve şu anda aşçılık yapan Ebru aynı zamanda pilates eğitmenliğini de yapmayı sürdürüyor.Kanser tedavisi gören ve bunu atlatmayı başaran MasterChef Ebru, bu hafta eleme adayı olarak potaya girdi.

Ebru Has'ın Instagram adresinde 59 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.