MasterChef'te kim elendi? 2 Ocak 2022 MasterChef'e veda eden isim kim oldu? MasterChef Türkiye kim gitti? MasterChef'e hangi isim veda etti?

Masterchef'te kim elendi? TV8'in sevilen yapımı MasterChef Türkiye'de kritik bir hafta daha geride kaldı. Finale doğru yavaş yavaş geri sayım başlarken, sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 2 Ocak 2022 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim kim?

MASTERCHEF'TE POTAYA KİM ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'de yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak bu hafta son kez takım mücadelesi verdi. Bu mücadeleler sonrasında potaya çıkan isimler ve haftanın eleme adayı Tahsin, Hasan ve Burcu oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te son kez gerçekleşen takım oyununun ardından potaya çıkan 3 isim, Tahsin, Burcu ve Hasan iki aşamada gerçekleştirilen pota heyecanının ilk turunda tabaklarında kestane kullanarak şefleri etkilemeye çalıştı. Bu turda şeflerin en az beğendiği tabak Burcu'nun tabağı oldu ve Burcu ilk turu 10 puan ile tamamladı.

Şefler ikinci turda ise yarışmacılardan "Uskumru Dolması" istedi. Şeflerin yaptığı oylama sonrası tabağı Hasan ve Burcu'dan daha başarılı bulunan Tahsin 45 puanla bu hafta da potadan çıkmayı başardı. Şeflerin yaptığı değerlendirmeyle 36 puan Hasan ikinci oldu ve en az bir hafta daha MasterChef Türkiye'de kalmayı başardı. Tabağı diğer yarışmacılardan daha az puan alan Burcu ise MasterChef Türkiye'ye veda etti. Burcu eleme turunu 27 puan ile tamamladı.

MASTERCHER 2 OCAK ELENEN İSİM: BURCU

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