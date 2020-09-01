MasterChef'te düelloyu hangi kaptan kazandı? Celal - Eray düellosunun kazananı kim oldu? MasterChef'te yeni haftanın kaptanı Celal seçildi ve rakip takım kaptanı olarak da yakın arkadaşı Eray'ın adını verdi. 2020 MasterChef'in bir yeniliği olan kaptan düelloları ise nefes kesiyor. 31 Ağustos günü MasterChef, Celal ile Eray düellosuna sahne oldu. İşte, düello oyunu kazananı...

2020 MasterChef'in kaptanlık oyunu sonrası, kaptan ilan edilen mavi takımdan Celal ve kırmızı takımdan Eray, düello oyunu ile ekrana geldi. İki başarılı yarışmacı, düello oyununda en fazla poşe yumurta yapmak için yarıştı.

KAPTANLIK DÜELLO OYUNU NE?

MasterChef jürisi, 31 Ağustos'un düello oyunudna iki yarışmacıdan poşe yumurta yapmalarını istedi. Mücadelede 20 dakika içinde en fazla poşe yumurta yapan isim ödülü takımına getiriyor.

DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci oyunu, iki kaptan arasında gerçekleşen düello oyununda en fazla ve doğru şekilde poşe yumurta yapan isim ödülü alıyor. Eray, yaptığı 27 poşe yumurta içinden birisi dağıldığı için 26 tane yapmış sayılıyor. Celal ise toplamda 26 yumurta yaptı.

Celal'in ayprığı 26 yumurtadan sadece 20 tanesi başarılı çıktı. Eray ise 17 tane yaptı. Kazanan Celal ile birlikte mavi takım kazandı. Böylece mavi takım sonraki oyununda 5 dakika ekstra elde etti.