MasterChef'te büyük gerilim! Somer Sivrioğlu, şikayet eden yarışmacıyı fena azarladı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef'te büyük gerilim! Somer Sivrioğlu, şikayet eden yarışmacıyı fena azarladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde tansiyon oldukça yükseldi. Sergen ve Şükrü'nün tartışmasının ardından Somer şef ile yarışmacı Araz arasında da gerilim arttı. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek yarışmacıyı azarladı.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgahlarının başına geçti. Aradığı ürünü bulamayan Araz, sinirlerine hakim olamayınca Somer Sivroğlu'nu da kızdırdı.

"BEN ÇEKİLİYORUM YARIŞMADAN"

Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi. Ancak oyun sırasında tezgahının üzerinde duran malzemelerini bulamayan Araz "Şefim burada un yok, hiç bir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırmaya başladı. Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

MasterChef'te büyük gerilim! Somer Sivrioğlu, şikayet eden yarışmacıyı fena azarladı

SOMER SİVRİOĞLU KÜPLERE BİNDİ

Sinirlerine hakim olamayan Sivrioğlu, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefinizi sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team ile konuş. Yerine geç" diyerek Araz'ı azarladı.

Şef Sivrioğlu'nun bu çıkışının ardından ise Araz yeniden tezgah başına geçerek yemeğini yaptı.

MasterChef'te büyük gerilim! Somer Sivrioğlu, şikayet eden yarışmacıyı fena azarladı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

 Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Milliyetçi:şov kokan hareketler
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
erman genç :Dolar yükselmez inşallah bu tartışma sonrası
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Hulusi Akar Gökhan Töre
Magazin Bülent Ersoy
Spor Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Münir Karaloğlu Gazeteler Güzel Sözler Olaf Scholz Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MasterChef'te büyük gerilim! Somer Sivrioğlu, şikayet eden yarışmacıyı fena azarladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:38:30. #1.12#