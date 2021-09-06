Masterchef soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava nasıl yapılır? Masterchef 6 Eylül soğuk baklava için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 6 Eylül günü jüriler soğuk baklava yapılmasını istedi. Bunun ardından izleyiciler Soğuk baklava nasıl yapılır? Masterchef 6 Eylül soğuk baklava için gerekli malzemeler nelerdir? merak etti. Peki, soğuk baklava nedir? Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

MasterChef yeni bölümünde geleneksel lezzetlerimizden biri olan Soğuk Baklava tarifi verilecek. Mavi ve kırmızı takım en güzel soğuk baklavayı yapmak için yarışacak. Son yıllarda tekrar moda olan, az malzemeyle yapılan bu tatlının püf noktalarını bildikten sonra evinizde hem lezzetli hem çıtır hem de yağ çekmeyen sıcacık lokmalar yapabilirsiniz! Peki, Masterchef soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava nasıl yapılır? Masterchef 6 Eylül soğuk baklava için gerekli malzemeler nelerdir? Haberimizden okuyabilirsiniz...

MASTERCHEF SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR? SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Onur Özden, Kurban Bayramı'nda kontrolsüz şekilde gerçekleştirilen hayvan yetiştirme, kesme ve dağıtma işlemleri konusunda uyarıda bulunurken, bayrama özel kavurma ve son dönemin popüler tatlısı soğuk baklavanın tarifini verdi.

Yaz mevsiminde çokça tüketilmeye başlayan soğuk baklavanın da tarifini veren Özden, "Soğuk baklava, bu dönem çok popüler. 'Baklava' denilince insanlar ürküyor ama baklava yufkası evde açmak çok mümkün olmadığı için hazır olarak temin edebiliriz. Temin ettikten sonra ortalama 800 gram kadar baklava yufkasıyla birlikte 1 kilogram süt, 650-700 gram kadar şeker kullanarak soğuk baklava hazırlayabiliriz. Baklava yapraklarına 200 gram kadar tereyağı takviyesi ile normal baklava yapar gibi serip yağlayabiliriz. Arasına ceviz veya fıstık serip kat kat işlemeye devam ediyoruz. 160-170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra soğuk sütlü şerbeti de üzerine döküp çekmesini sağlıyoruz. Bu sırada şerbetin soğuk, baklavanın sıcak olması gerekiyor. Ardından da baklavayı soğumaya bırakıyoruz. Baklava soğuduktan sonra üzerine rendelenmiş çikolata ve kakao takviyesi yaparak servis edebiliriz" ifadelerini kullandı.

EL AÇMASI EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

Evde kendiniz yufka açarak adım adım cevizli baklava nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Ev yapımı baklavayı bu tarifle kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Malzeme miktarlarını tam olarak tutturduğunuzda tamamen bizim yaptığımız gibi çıtır çıtır şerbetli baklavanızı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Aralarına sürmek için:

250 gram eritilmiş tereyağı

Hamuru açmak için:

1 kase nişasta

Baklava hamuru için:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı yoğurt Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

6 - 6,5 su bardağı un

İçi için:

1,5 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

5-6 damla limon suyu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hazırlanışı:

Un hariç bütün malzemeleri genişçe bir kaba alalım ve güzelce karıştıralım.

Üzerine unu azar azar ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Hafif sert bir hamur elde edeceğiz ve daha sonrahamurumuzun üzerini nemli bir bezle örtelim.

Mümkünse dolapta 1 gece, vakit yoksa oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirelim.

Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edelim ve tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğimiz en ince şekilde açalım. Açtığımız bezelerin üzerindeki nişasta kalmamasına dikkat edelim. Fazla nişastayı üzerinden atalım ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletelim.

Tepsinin tabanını tereyağlayalım. İlk katını koyalım ve açtığımız yufkayı tepsi boyutlarında keselim. Fazla kalan hamurları da üzerine koyalım. Bu şekilde 4 adet yufkayı koyalım.

Ardından üzerine bolca ceviz ilave edelim diğer katlarını da koyalım.

Baklavanızı dilim dilim olacak şekilde bıçak yardımıyla keselim. Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıp içi de tamamen pişene kadar 30 - 40 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim.

Baklavayı fırından almaya yakın bir tencerenin içerisine su, toz şeker ve limonu koyarak güzelce kaynatalım.

Fırından çıkardığımız sıcak baklavayı birkaç dakika bekletelim. Üzerine sıcak şerbeti de gezdirelim.

Baklavayı oda sıcaklığında şerbetini güzelce çekene kadar bekletelim. Şerbetini çekince baklavanız hazır! Afiyetler olsun!

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA!Malzemeler:

3 adet yumurta

Mısır nişastası

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

10 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

Şerbeti için:

5 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Baklava hamuru için 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 1 adet kabartma tozunu bir kaba alın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak hamur kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın.

Kıvama gelen hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Parçaları tabak büyüklüğünde olacak şekilde aralarına nişasta serperek desteleyin. 10'arlı 3 ayrı deste oluşturun.

Merdane ile bezeleri tepsi büyüklüğünde açarak yufkaları elde edin. Yufkaları aralarına ceviz serperek tepsiye dizin. Yufkaların tepsiden taşan kısımlarını kesin. Klasik baklava dilimi olacak şekilde bıçakla baklava baklavayı dilimleyin ve üzerine daha önce erittiğiniz bir kaşık tereyağını ilave edin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Devamlı takip ederek baklavayı kontrol edin. Baklava renk değiştirmeye başlayınca bir eritilmiş bir yemek kaşığı tereyağı daha dökün. Baklava yeterince kızarınca fırından çıkarıp beklemeye alın.

Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 bardak suyu tencereye alıp 15 dakika kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatın ve 2 dakika daha kaynatın. Sıcak halde olan şerbeti baklavanın üzerine dökün. Afiyet olsun.