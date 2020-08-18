MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat MasterChef Türkiye yolculuğu ve Serhat hayat hikayesi! MasterChef Serhat Instagram hesabı paylaşımları! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Serhat Doğramacı, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Serhat, yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serhat'ın hikayesi, başarı yolculuğu MasterChef Serhat Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Serhat, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Serhat kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Serhat hayat hikayesi ve MasterChef Serhat Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Serhat'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

MASTERCHEF SERHAT MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF SERHAT INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@serhat.dogramaci" hesabından yapılan paylaşımlar: