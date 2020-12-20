Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? 20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Masterchef'te bir elenen isim daha belli oluyor. Bu elemeden sonra Masterchef'te 4 kişi kalacak ve takımlar yerine bireysel isimler yarışacak. Peki bu akşam elenen isim kim oldu? Masterchef Serhat elendi mi? Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında?

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Serhat , hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Serhat kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Serhat hayat hikayesi ve MasterChef Serhat Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Serhat'ü mercek altına alıyoruz. Masterchef'te eleme heyecanı devam ederken eleme potasında olan 3 isimden biri olan Serhat'ün kim olduğu ve elenip elenmediği merak edildi. Peki, Masterchef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT ELENDİ Mİ?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Serhat. Somer Şef'in imza tabağı ile yarışan Serhat, elenmekten kurtuldu. Buna göre Serhat önlüğü kazanan 3. isim oldu. İlk 4'e girmeyi başardı.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.