Masterchef Sergen elendi mi? Masterchef Sergen neden yok? Sergen Özen kimdir, kaç yaşında?

MasterChef 2021'in sevilen isimlerinden biri olan ve kısa sürede milyonların gönlüne taht kuran Sergen Özen neden yok sorusu merak konusu oldu. Yeni kadronun kurulduğu yarışmada adaylardan biri olan Masterchef Sergen'in yokluğu dikkat çekti. Peki, Masterchef Sergen elendi mi? Masterchef Sergen neden yok? Sergen Öze kimdir, kaç yaşında? Sergen Özen mesleği ne, nereli? Sergen Özen hayatı ve biyografisi nedir?

Tv8 ekranlarında devam eden lezzet ve yemek yarışması tüm heyecanıyla sürerken ana kadroya seçilmek için yarışmacılar tüm yeteneklerini sergiliyor. MasterChef Sergen'in son günlerde ekranlarda görülmemesi merak konusu oldu. Yeni kadronun kurulduğu yarışmada adaylardan biri olan Masterchef Sergen'in yokluğu dikkat çekti. Peki, Masterchef Sergen elendi mi? Masterchef Sergen neden yok? Sergen Öze kimdir, kaç yaşında? Sergen Özen mesleği ne, nereli? Sergen Özen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF SERGEN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

MasterChef Sergen, Tunahan Ak'ın 6. yarışmacı olarak ana kadroya seçildiği bölümde ikinci olmuş ve yedek kadroya seçilmişti. Bu nedenle Sergen yeni bölümlerde ekranlarda görünmüyor.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında 2. tura kalan Tekirdağlı Sergen Özen şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline geldi.

Sergen Özen Demi glace sosu ile hazırladığı mantarlı kuzu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.