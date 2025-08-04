MasterChef Semih kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Semih ne zaman yarıştı?

Geçmiş sezonlarda sergilediği özgüvenli tavır, sistemli çalışma disiplini ve mutfaktaki ustalığıyla adından söz ettiren Semih, yeniden izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Hangi sezon yer aldığı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar sıkça araştırılan konular arasında. Semih'in MasterChef macerası, hem yarışma tarihinde iz bırakan hikâyelerden biri olarak hafızalarda yerini koruyor hem de mutfak tutkusunu kariyere dönüştürmek isteyenler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?

Aslen Mersinli olan 26 yaşındaki Semihcan Temiz, MasterChef Türkiye'ye Maldivler'den katılarak dikkatleri üzerine çekti. 13 yaşından itibaren eğitim hayatı nedeniyle tek başına yaşamaya başlayan Semihcan, üniversitede işletme okurken üçüncü sınıfta radikal bir karar alarak bölümünü bıraktı ve hayalini kurduğu aşçılık eğitimine yöneldi. Mutfak yolculuğuna Mersin'de bir restoranda 8 ay çalışarak adım atan genç şef, 2018'den bu yana profesyonel olarak gastronomi alanında aktif şekilde yer alıyor.

Yurt dışı deneyimleriyle de dikkat çeken Semihcan, bir yıl Karadağ'da, iki yıl Dubai'de ve son olarak Maldivler'de farklı mutfaklarda görev alarak yetkinliğini artırdı. MasterChef sahnesine et tabağı ve dövme pilavı ile çıkan Semihcan, üç jüri üyesinden de "evet" alarak ilk turu başarıyla geçti. İkinci turda Yiğitcan ve Murat ile girdiği balık köftesi düellosunu kazanarak ana kadro seçimlerine adını yazdırdı.

Ana kadro sürecinde yarışmacılardan önce analı kızlı hazırlamaları istendi. Bu turu geçen isimlerden biri olan Semihcan, ikinci etapta zerdeçal kullanarak yaratıcı bir tabakla jüri karşısına çıktı. Etkileyici sunumu ve lezzetiyle rakiplerini geride bırakan Semihcan Temiz, ana kadroya katılan 11. yarışmacı olmayı başardı.

Büyük finale kadar ilerleyen Semihcan, yarışma boyunca gösterdiği performansla hem jüri hem de izleyicilerin takdirini kazandı. Final etabında rakiplerinin ardından üçüncü olarak yarışmaya veda eden Semihcan, MasterChef Türkiye tarihine adını yazdırdı.