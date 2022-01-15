Masterchef şampiyonu kim oldu? Merakla beklenen Masterchef yarışması finali sona erdi. Finali yükselme hakkını Hasan ve Eren kazandı. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam etti. Dün akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oldu. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? Eren mi Hasan mı? 2022 Masterchef şampiyonu belli oldu! Masterchef şampiyonu kimdir? İşte detaylar...

Masterchef şampiyonu kimdir? 2022 Masterchef şampiyonu belli oldu! 2 gün süren final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam etti. Dün gece TV8'de Masterchef 2022 Türkiye şampiyonu belli oldu. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? Eren mi Hasan mı? 2022 Masterchef şampiyonu belli oldu! Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada şampiyon canlı yayında belli oldu. İşte detaylar...

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef finaline Eren ile Hasan kalmıştı. 2 gün süren ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı final etabında yarışmacılar imza tabaklarının ardından jüri üyelerinin son puanlamalarıyla Masterchef 2022 şampiyonunun kim olduğunu öğrendi. Yarışma sonunda en yüksek puanı alarak 134 puanlar Masterchef şampiyonu Eren oldu. 127 puanla Hasan Masterchef ikincisi oldu.

Final puan durumu:

Eren: 134 Puan

Hasan: 127 Puan

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlikte Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.

Masterchef şampiyonu - Eren

2022 MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

İMZA TABAĞI: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.

Hasan'ın menüsü:

Hayat

Eren'in menüsü:

Bostan

Puan Durumu

Eren: 134 Puan

Hasan: 127 Puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 8 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 9, Hasan'a 8 puan verdi.

En yüksek puanı alarak 134 puanlar Masterchef şampiyonu Eren oldu. 127 puanla Hasan Masterchef ikincisi oldu.

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