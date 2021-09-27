Masterchef Pelin kimdir? Pelin Zaman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Pelin'in hayatı ve biyografisi!

Masterchef Pelin kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Masterchef Pelin ana kadroya seçilmişti.. Peki, Masterchef Pelin kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Pelin İnstagram hesabı ne, hayatı ve biyografisi!

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef Pelin 33 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan yarışmacının İnstagram'da toplamda 22 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@pelinzamannn" adresinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF PELİN ANA KADROYA SEÇİLDİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta yapılan yarışmada Pelin Zaman ana kadroya seçildi.

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