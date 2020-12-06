MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?
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MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

06.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:57
MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

MAsterChefte bugün engelliler haftasına özel bir bölüm yayınlandı. Özel tatlıların engelli vatandaşlardan oluşan iki takım ile yapıldığı bu çok özel bölümden Mehmet şef jüri üyesi olurken, Dİkkatler Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya'daydı. Peki, MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

Utkan Yalçınkaya MasterChef özel bölüm konuğu oldu. Peki MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

UTKAN YALÇINKAYA KİMDİR?

Bugün MasterChef'e konuk olan Utkan Yalçınkaya, Mehmet şefin küçük oğlu olarakkarşımıza çıkıyor. Babası ve diğer abisi gibi aşçılığa meraklı olan Utkan bunun üzerine çeşitli eğitimler aldığını belirtti.

MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?
MasterChef özel bölüm konuğu Utkan Yalçınkaya kimdir? Mehmet şefin oğlu Utkan Yalçınkaya kimdir?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.

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