MasterChef Oğuzhan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Oğuzhan elendi mi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Oğuzhan elendi mi? MasterChef Oğuzhan kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF Oğuzhan KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Oğuzhan hakkında henüz detaylar açıklanmadı.

MASTERCHEF Oğuzhan ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Oğuzhan ana kadroya girmek için mücadele ediyor.