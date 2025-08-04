MasterChef Muratcan kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Muratcan ne zaman yarıştı?

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de daha önce yarışmış olan ve izleyicilerin hafızasında yer etmiş yarışmacılar yeniden konuşuluyor. Bu isimlerin başında gelen Muratcan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi şehirden katıldığı izleyiciler tarafından merak konusu. Muratcan'ın yer aldığı sezon, yarışmadaki performansı ve kişisel bilgileri hakkında detaylar araştırılıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

MASTERCHEF MURATCAN KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Muratcan Sural, 27 yaşında ve yaklaşık sekiz yıldır profesyonel mutfaklarda deneyim kazanıyor. Gastronomi alanında yüksek lisans yaparak akademik bilgiyle pratiği harmanlayan Muratcan, özellikle sürdürülebilir ve yaratıcı tabak sunumlarıyla öne çıkıyor. Yarışmanın ilk turunda 3D gıda yazıcısı kullanarak hazırladığı aslan balığı tabağı, jüri üyelerinden tam not almıştı.

Son dört yıldır kişisel şeflik yapan Sural; otel mutfaklarından lüks yatlara ve restoranlara kadar birçok farklı alanda çalıştı. Yenilikçi tarzı ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla tanınan genç şef, özellikle sürdürülebilir gastronomi konusunda ortaya koyduğu projelerle usta şeflerin takdirini kazanmış durumda.