Masterchef Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, sol eli neden hep cebinde? Mehmet Şef'in sol elinde rahatsızlık mı var, sakatlandı mı?

TV8'in beğenilen yarışma programı Masterchef'te izleyiciler Mehmet Şef'in sol eli neden hep cebinde merak ediyor. Masterchef izleyicileri Mehmet Şef'in elinde rahatsızlık mı var, Mehmet Şef sol eli neden hep cebinde araştırıyor. Sizler için kısaca araştırdık...

Masterchef Türkiye programını dikkatle izleyenler tahmin edecekler ki Mehmet Şef sol elini hep geri planda tutuyor, genelde sol elini cebine koyuyor. İzleyiciler neden sol eli cebinde merak ediyor. Mehmet Şef'in sol elinde rahatsızlık mı var araştırılıyor. Peki, Masterchef Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, sol eli neden hep cebinde? Mehmet Şef'in sol elinde rahatsızlık mı var, sakatlandı mı? İşte detaylar...

MEHMET ŞEF'İN SOL ELİ NEDEN HEP CEBİNDE? SOL ELİNE NE OLDU?

Masterchef'te Mehmet Şef'in sol elini genellikle cebinde tutması izleyicilerde merak uyandırdı. İzleyiciler, Mehmet Şef'in sol eli neden cebinde, Mehmet Şef'in sol eline ne oldu merak etti.

Dünyaca ünlü Türk şef Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kazadan dolayı bazı parmaklarını kaybetmişti. Bazı kaynaklara göre Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını bir kaza sonucunda kaybetmiştir. Yapılan haberlere göre Mehmet Şef parmaklarını kıyma makinesine kaptırmıştır. Konu hakkında Mehmet Şef'ten resmi bir açıklama yapılmamıştır.

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye'de de Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.