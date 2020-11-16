MasterChef mantı tarifleri! Mantı nasıl yapılır? Mantı çeşitleri neler?

MasterChef yarışmasında 16 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en iyi mantı yapılmaya çalışılacak. Peki, MasterChef mantı tarifleri! Mantı nasıl yapılır? Mantı çeşitleri neler?

Türkiye'nin en önemli lezzetlerinden mantı, birçok çeşidi bulunan mantı tarifler haberimizde yer almaktadır. MasterChef mantı tarifleri! Mantı nasıl yapılır? Mantı çeşitleri neler?

CEVİZLİ SİNOP MANTI TARİFİ!

Malzemeler;

4 su bardağı un

1 yumurta

Tuz

Çok az su

İç Malzemesi:

250 gram kıyma

1 küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Üzerine:

1 büyük kase ceviz içi

100 gram tereyağı

Yapılışı;

Hamur malzemesini kabın içine koyun. Yumurtayı ve tuzunu ilave edip biraz sert olacak şekilde hamuru yoğurun. Hamurun sert olması mantının ilk kuralıdır. Pişerken esnek olması için. Biraz kuvvet gerekiyor. İyice yoğurun. Hamur özleşsin. Resimlerden bakabilirsiniz. Hamuru dinlenmeye bırakıyoruz. Kıymanın içine rendeledigimiz soğanın suyunu biraz süzüp kıymaya ilave ediyoruz. Biraz karabiber ve tuzla yoğuruyoruz. İçimizde hazırdır. Hamuru tek seferde açıyoruz. Unlamaya gerek yok, çünkü yapışmıyor. Açılan hamuru kare kare kesiyoruz. Çorba kaşığına bir tane gelecek büyüklükte kesin. Ortasına kıymadan koyup üçgen şekilde kapatın. Büyük bir tencereye yeterli su koyarak kaynatın. Mantı hamurlarını suda 20 dakika kadar haşlayın. Hamur haşlanırken bizde tereyağını tavaya koyup cevizle beraber kısık ateşte kavurmaya başlıyoruz. Çok yakmadan ama cevizin kokusunu duyuncaya kadar ve şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Bu ayrı bir tat verecektir. Haşlanan mantıyı iyice süzüyoruz. Servis tabağına alıp üzerine cevizli yağını kaşık kaşık gezdiriyoruz.

BOŞNAK MANTISI

Malzemeler;

1 kg un

Tuz

Aldığı kadar un

İç malzemesi;

1 kg kıyma

Tuz

karabiber

1 adet soğan

1 paket tereyağ

Yapılışı;

Un, su, tuz birlikte pürüzsüz bir hamur elde edelim, daha sonra masamızın büyüklüğüne göre hamurdan 2 veya 3 beze çıkaralım. Bezeleri yuvarlayıp bir kenarda üzeri ıslak bezle örtülmüş olarak dinlenmeye bırakalım. Kıyma, soğan, tuz, karabiberi iyice harmanlayalım. Dinlenmiş bezelerimizden biriniserdiğimiz bir masa üzerinde oklava ile iyice açalım. Üzerini sıvı yağ ile yağlayalım. Ve çekiştirerek el yardımı ile inceltebildiğimiz kadar inceltelim. (Kenarlarının incelmesi çok önemli) ve en uç kısmına kıymalı harcımızı şerit misali koyalım, hamurun sarkan kısımlarını katlayalım. Erittiğimiz tereyağı ile yağlayalım ve hamurumuzu kol böreği misali kıvıralım. Kıvırdıkça çekin ,hamuru çeke çeke sarın ki incecik döküm döküm olsun. Sarma işlemi bittikten sonra yaklaşık 3 cm genişliğinde kesip tepsiye dizin, bütün bezelere aynı işlemi yapın ve pişirin.

KIZARMIŞ MANTI

Malzemeler;

Hamuru için:

1 kg un

2 yumurta

Su

Tuz

İç harcı için:

300 gr kıyma

2 soğan

Bir tutam maydanoz

Pul biber

Karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sos için:

Süzme yoğurt

İsteğe göre sarımsak ve baharatlar (kekik, biber, sumak)

Yapılışı;

Ele yapışmayacak kıvamda, biraz sert bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz kenarda dinlenirken biz iç harcını hazırlıyoruz. Soğanı ve maydanozu incecik doğrayıp diğer malzemeler ile karıştırıyoruz. Harcımız hazırlandıktan sonra hamurumuzu bezeler haline getirip açıyoruz. Kare kare kesip içlerine harçtan koyarak önce ikiye katlıyoruz. Daha sonra tekrar ikiye katlayıp alt uçları birleştiriyoruz. İsterseniz mantınızı farklı bir şekilde de katlayabilirsiniz. Tüm mantılar bittikten sonra yağı kızdırıp içine mantıları atıyoruz. Kızardıktan sonra çok soğutmadan servis yapıyoruz.