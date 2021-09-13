TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 12 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim oldu? TV8 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF KİM ELENDİ 12 EYLÜL 2021?

2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı; Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• Azize Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Safanur

• Dilara

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Azize, Safanur, Dilara olurken geriye kalan İbrahim, Hamza ve Mert eleme potasında Somer Şef'in bebek kalamar ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın son yarışmasında mücadele eden isimler Mert, Hamza ve İbrahim oldu. Üç yarışmacı arasından yemeğini en güzel yapan isim Mert oldu.

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

25 yaşında olan MasterChef İbrahim Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite dönemine kadar Adana'da yaşayan yarışmacı üniversite eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Aşçılık bölümünde tamamladı. Üniversiteyi kazandığı yıl mutfağın farklı bölümlerinde çalışmaya başlayan İbrahim, Bodrum'a yerleşti. MasterChef Türkiye macerasına katılmak için işinden istifa eden yarışmacı 'Egeden' isimli tabağıyla elemelerden geçmişti.

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