Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 12 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim oldu?
Masterchef'te dün eleme heyacanı yaşandı. Yeni sezon devam ederken her hafta eleme adayları belli oluyor. Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Bu yemeği yapan yarışmacılar zamanla yarştı. Hamza, İbrahim ve Mert arasında yaşanan mücadeleyi kim kazandı? Peki, Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 12 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim oldu?
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef kim elendi? Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 12 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim oldu? TV8 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte detaylar haberimizde…
MASTERCHEF KİM ELENDİ 12 EYLÜL 2021?
2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?
Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.
Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı; Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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• Safanur
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