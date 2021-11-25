Masterchef kim aday oldu? Masterchef potaya kim gitti? 24 Kasım Masterchef eleme adayları! Dün dokunulmazlık kimin oldu?

Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 24 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? 24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü özel programında Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı'nda öğretmenlere yemekler yapıldı. Konuk öğretmenlerin vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım ise 3. ve 4. eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Peki, Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef 2021 eleme adayları kimler olacak? İşte 120. bölüme dair detaylar… Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef ilk eleme adayları kimler olacak?

MASTERCHEF'TE 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevine gitti. Hababam Sınıfı'nın çekildiği bu tarihi yerde ikinci takım oyununda karşılaştı.

Düğün Çorbası: Mavi takım

Lahana sarması: Kırmızı takım

Salçalı makarna: Kırmızı takım

Kuzu fırın: Kırmızı takım

Hanımgöbeği: Kırmızı takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Yarışmacılar, siyah önlükten kurtulmak, dokunulmazlık alarak potadan kurtulmak için Somer Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Kazanan isim, bir arkadaşını da potaya gönderecek. 23 Kasım tarihinde Dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu. Eren'in potaya doğrudan gönderdiği isim Görkem oldu. Oylama ile potaya giden isim ise Pelin oldu.

24 Kasım'da dokunulmazlık kazanan isim Burcu oldu. Dokunulmazlığı kazanan Burcu, potaya direkt olarak gönderdiği ismi Safanur oldu. Diğer eleme adayı ise Mert oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

MasterChef 2021'de lezzet mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. On dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takımından bir arkadaşını potaya gönderecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Sonrasında konseyde oylama yapılacak. En fazla adı yazılan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı olacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet