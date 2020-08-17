MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu? 2020 MasterChef Türkiye kadrosu, 16 Ağustos akşamı ekrana gelen bölümde belirlendi. 16 kişinin yarışacağı MasterChef'de 32 kişi ile yarışma başladı. Kırmızı ve mavi takımların belli olduğu kaptanlık oyununu kim kazandı sorusu da izleyenler tarafından araştırılıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kazanan kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının bu sezonunda Ebru, 16 kişilik kadroya dahilk olan son kişi olmuştu. 17 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Ağustos Pazartesi akşamı TV8'de yayınlanan MasterChef'in ilk kaptanlık oyununda kazanan isim henüz netleşmedi. Kapranlık oyununu kazanan, kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

2020 MASTERCHEF KADROSU

Yarışmaya 2020 sezonunda 32 kişi katıldı ve bu yarışmacılr arasından yapılan eleme oyunları ile ikişerli takım olabilecek 16 kişilik temel kadro oluşturuldu. İşte, MasterChef 2020 kadrosu:

Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra, Furkan, Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru'dan meydana geldi.