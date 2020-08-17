MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

2020 MasterChef Türkiye kadrosu, 16 Ağustos akşamı ekrana gelen bölümde belirlendi. 16 kişinin yarışacağı MasterChef'de 32 kişi ile yarışma başladı. Kırmızı ve mavi takımların belli olduğu kaptanlık oyununu kim kazandı sorusu da izleyenler tarafından araştırılıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kazanan kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?
17.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:25

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının bu sezonunda Ebru, 16 kişilik kadroya dahilk olan son kişi olmuştu. 17 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Ağustos Pazartesi akşamı TV8'de yayınlanan MasterChef'in ilk kaptanlık oyununda kazanan isim henüz netleşmedi. Kapranlık oyununu kazanan, kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

2020 MASTERCHEF KADROSU

Yarışmaya 2020 sezonunda 32 kişi katıldı ve bu yarışmacılr arasından yapılan eleme oyunları ile ikişerli takım olabilecek 16 kişilik temel kadro oluşturuldu. İşte, MasterChef 2020 kadrosu:

Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra, Furkan, Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru'dan meydana geldi.

İlgili Haberler

MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Spor
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İşaret fişeğinden çıktığı belirlene Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
İşaret fişeğinden çıktığı belirlene Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevine son verdi
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevine son verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aamir Khan Hande Erçel Nihat Doğan
Spor Erol Bulut Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 22:25:26. #1.14#
title