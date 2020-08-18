MasterChef kabak çekirdekli irmik helvası nasıl yapılır? Kabak çekirdekli irmik helvası tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef kabak çekirdekli irmik helvası nasıl yapılır? Kabak çekirdekli irmik helvası tarifi

Kabak çekirdekli irmik helvası yapılışı araştırılıyor. MasterChef'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi ve bu defa kabak çekirdekli irmik helvası yaptı. Peki, kabak çekirdekli irmik helvası püf noktası nedir?

MasterChef kabak çekirdekli irmik helvası nasıl yapılır? Kabak çekirdekli irmik helvası tarifi
18.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:14

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar sütlü, kabak çekirdekli irmik helvasını en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Normal irmik helvasından farklı olarak kıvamının yanı sıra, süt ile yapılması ve kabak çekirdekleri ile kaplanmasıyla dikkat çekiyor. İşte, sütlü ve kabak çekirdekli irmik helvası tarifi...

KABAK ÇEKİRDEKLİ İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

125 gr tereyağı (1 stick)

350 gr irmik

50 gr tuzsuz soyulmuş kabak çekirdeği (1/4 cup)

2,5 su bardağı şeker (2,5 cup)

3 su bardağı kaynar su (3,5 cup)

50 gr kakao (1/4 cup)

KABAK ÇEKİRDEKLİ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede 125 gr tereyağı eritilir ve 350 gr irmik, 50 gr tuzsuz kabak çekirdeği tencereye eklenir. Orta ateşte pembeleşene kadar kavrulur.

3 su bardağı kaynar su azar azar tencereye ilave edilir. 1-2 dakika karıştırılır.

2,5 su bardağı toz şeker ve kakao da eklenir karıştırılarak suyu tamamen çekmesi sağlanır.

Altı kapatılıp, 15-20 dakika dinlendikten sonra dikdörtgen yada kare bir kaba yayılır, üzeri düzlenir. Dilimlenerek servis tabağına alınır ve üzeri kabak çekirdekleri ile kaplanır.

İlgili Haberler

MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef'de dokunulmazlığı hangi isim kazandı?
Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı
Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı
MasterChef yemekleri! En güzel Adana kebabı tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebabı kaç kalori? Adana kebabı besin değerleri!
MasterChef yemekleri! En güzel Adana kebabı tarifi! Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebabı kaç kalori? Adana kebabı besin değerleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var 3. Sayfa
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Selami Şahin Yeşim Salkım Şükran Ovalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: MasterChef kabak çekirdekli irmik helvası nasıl yapılır? Kabak çekirdekli irmik helvası tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 23:14:57. #1.14#
title